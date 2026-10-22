El Municipio de General Pueyrredon realizó durante el último mes trabajos de mejoramiento en 78 cuadras de Chapadmalal y la zona sur de Mar del Plata. Las tareas incluyeron el engranzado y el repaso de calles, además de acciones de mantenimiento en distintos espacios públicos.

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Las intervenciones se llevaron adelante a través de la delegación municipal responsable del sector, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en calles de granza y mantener los espacios comunes de los barrios. Según la información difundida por el Municipio, los trabajos abarcaron más de 70 cuadras y formaron parte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan en distintos puntos de la zona sur del partido.

El engranzado permite mejorar la superficie de las calles que no están asfaltadas, mientras que el repaso contribuye a nivelar el terreno y corregir irregularidades que pueden dificultar el tránsito de vehículos y peatones. Además de las intervenciones viales, se realizaron tareas de mantenimiento de espacios públicos para conservar las condiciones de uso de los sectores compartidos por los vecinos.

Los trabajos se concentraron en Chapadmalal y otros sectores de la zona sur de Mar del Plata, donde las calles de granza requieren tareas periódicas para mantener su estado, especialmente ante el desgaste provocado por el tránsito y las condiciones climáticas.

Desde el Municipio destacaron el alcance de las intervenciones realizadas durante el último mes, que comprendieron un total de 78 cuadras entre trabajos de engranzado y repaso.

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