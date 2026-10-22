El futuro de la Unidad Turística Chapadmalal comienza a delinearse con distintos destinos para sus instalaciones. El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), asignó tres hoteles a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) para desarrollar un campus universitario, mientras avanza con los planes para concesionar otros seis establecimientos a operadores privados.

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La decisión de destinar parte del complejo a la educación superior se formalizó mediante una resolución que desafectó los inmuebles de la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. El proyecto contempla la creación de la denominada “Residencia Escuela”, con alojamiento para estudiantes, espacios académicos, áreas deportivas y vinculadas con la salud, además de sectores para convenciones, exposiciones, investigación y extensión universitaria.

La iniciativa retoma una propuesta impulsada por el senador nacional Maximiliano Abad para crear el “Campus Dr. René Gerónimo Favaloro”, con el objetivo de ampliar la infraestructura educativa y fortalecer el desarrollo académico y científico de Mar del Plata y la región.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció su intención de otorgar una concesión por 30 años para atraer inversiones privadas destinadas a restaurar y mejorar el complejo. El proceso apunta a los seis hoteles restantes, aunque, hasta la última información disponible, no se habían publicado las condiciones definitivas del llamado, los requisitos económicos ni el esquema concreto de explotación. La AABE había señalado que se encontraba trabajando en los estudios técnicos para avanzar con la concesión.

El cambio de destino de los establecimientos se produce después de que el Gobierno nacional redefiniera el funcionamiento de las unidades turísticas y dejara de contemplar la prestación directa de los servicios de turismo social. La eventual concesión abre interrogantes sobre el modelo de gestión que tendrá el complejo, las inversiones que deberán realizar los futuros operadores y el alcance que tendrá el acceso público a las instalaciones.

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Además de los hoteles destinados a la Universidad, el Gobierno otorgó al Municipio el uso de otros dos inmuebles para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). De esta manera, el predio sumaría una función sanitaria a los proyectos educativo y turístico previstos para sus edificios.

Las distintas iniciativas deberán respetar la protección patrimonial de Chapadmalal, declarado Monumento Histórico Nacional. Por ese motivo, cualquier reforma, remodelación o intervención edilicia deberá contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. El desarrollo de los proyectos marcará el rumbo de uno de los complejos más emblemáticos de la costa bonaerense, cuyo futuro combina ahora propuestas educativas, sanitarias y de explotación turística privada.