La empresa conservera La Campagnola frenará temporalmente la producción de su planta de Mar del Plata y suspenderá a cerca de 60 trabajadores a partir de la próxima semana. La fábrica está ubicada en la intersección de las avenidas Edison y Ayolas, en la zona portuaria de la ciudad.

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La decisión fue comunicada a los delegados gremiales y responde a dos problemas que afectan el funcionamiento de la planta: el exceso de stock de latas de atún y la falta de materia prima para elaborar conservas de caballa. Por el momento, no está definido cuánto durará la interrupción, aunque se estima que podría prolongarse entre uno y dos meses.

Mientras avanzan las negociaciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores, también permanece sin resolver qué porcentaje de los salarios cobrarán los operarios durante el período de suspensión.

Hasta ahora, la planta mantenía parte de su actividad mediante el procesamiento de lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la acumulación de latas en los depósitos llevó a la empresa a buscar alternativas para sostener la producción.

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La estrategia consistía en reemplazar progresivamente el atún por la caballa, una especie utilizada para elaborar conservas y cuya materia prima se conoce como magrú. No obstante, la temporada de pesca no alcanzó los resultados esperados y el abastecimiento fue irregular. Los desembarques de caballa registraron una caída cercana al 90% en comparación con el año pasado, lo que redujo considerablemente la disponibilidad de pescado para la industria conservera.

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La situación también afectó a la flota pesquera, ya que el buque Floridablanca, que había salido a buscar caballa, dejó esa actividad y volvió a concentrarse en la pesca de merluza. Aunque algunos barcos costeros habrían encontrado ejemplares de caballa cerca de la costa, esos resultados no serían suficientes para abastecer las necesidades de las fábricas.

A esto se suma que La Campagnola no procesa anchoa de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, una alternativa que utilizan otras empresas del sector para diversificar su producción.

La suspensión se negocia bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla acuerdos de suspensión por falta o disminución de trabajo, entre otros supuestos previstos por la normativa. En esos casos, pueden establecerse asignaciones no remunerativas durante el período sin prestación de tareas, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

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Daniel Maggio, delegado de la planta industrial, confirmó que todavía se discute qué proporción del salario recibirán los trabajadores mientras permanezca interrumpida la actividad. La principal preocupación de los operarios es conocer tanto el monto que cobrarán como la duración de la medida y según las estimaciones difundidas, la suspensión podría extenderse durante uno o dos meses.

La interrupción se suma a las dificultades que atraviesa el sector pesquero de Mar del Plata, afectado por la menor disponibilidad de algunas especies y los problemas para sostener la actividad industrial. Mientras tanto, los trabajadores esperan una definición sobre sus ingresos y la fecha en que podrán regresar a sus puestos.

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