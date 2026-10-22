La seccional Mar del Plata de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) rechazó la propuesta de empresarios autoconvocados de impulsar negociaciones locales para reducir los salarios del sector. El secretario general del gremio, Pablo Santín, calificó la iniciativa como un “delirio” y sostuvo que la organización no aceptará discutir recortes salariales ni pérdida de derechos laborales.

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“Jamás me sentaría a una mesa a discutir ideas delirantes como la reducción del salario de un trabajador. Por el contrario, siempre estaremos dispuestos a discutir mejoras salariales, adicionales de temporada y mejores condiciones laborales que permitan ampliar y fortalecer los derechos de los trabajadores”, afirmó Santín.

El dirigente sindical también cuestionó los argumentos económicos detrás del planteo empresarial y sostuvo que reducir los sueldos no es una solución para los establecimientos que atraviesan dificultades.

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“El verdadero problema es que algunos empresarios siguen creyendo que la única manera de mejorar sus números es pagando menos y quitando derechos; un delirio que pone en evidencia su mezquindad”, expresó.

Además, Santín denunció que entre quienes promueven estas medidas existen casos de informalidad laboral y empleo no registrado, y defendió la necesidad de avanzar en mejores condiciones de contratación para los trabajadores hoteleros y gastronómicos.

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Desde la conducción de UTHGRA aclararon que no reconocen a los grupos de empresarios autoconvocados como interlocutores válidos para las negociaciones salariales. En ese sentido, remarcaron que las paritarias deben desarrollarse en el marco de las instancias formales con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

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“Nosotros no nos sentamos a discutir cómo quitarles derechos o bajarles el sueldo a los trabajadores. Nos sentamos a discutir cómo mejorar sus salarios, sus condiciones laborales y sus derechos. Con nosotros, eso no se negocia”, sentenció Santín.

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