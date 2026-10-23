El adolescente de 16 años que fue atropellado junto a otra joven en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen continúa internado en estado grave, aunque estable, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

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El joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a las graves lesiones que sufrió en el impacto. Actualmente, permanece bajo estricto seguimiento médico y su pronóstico continúa siendo reservado.

El siniestro ocurrió el lunes, después de las 18.30, cuando los dos adolescentes salían de un establecimiento educativo de la zona y fueron embestidos por una camioneta Nissan Frontier. La otra víctima, una chica de 17 años, sufrió politraumatismos, pero recibió el alta médica durante la noche de ese mismo día.

En paralelo, la investigación judicial avanzó sobre la situación del conductor, un ciudadano de origen chino que quedó aprehendido tras el hecho. Los estudios realizados arrojaron resultado positivo para alcoholemia y se estableció que no contaba con una licencia de conducir emitida en la Argentina.

El hombre declaró ante la Justicia con la asistencia de un traductor. En esa instancia, sostuvo que había perdido el control del vehículo y negó haber intentado darse a la fuga hacia la zona de la calle Posadas.

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La causa fue caratulada como lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y por alcoholemia. El conductor permanece alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.