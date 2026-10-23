El Municipio de General Pueyrredon dispuso descontar de los salarios las inasistencias de los docentes municipales que adhirieron al paro del 15 de octubre, convocado en el marco de una jornada nacional de protesta de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de una medida del Frente Gremial Docente Bonaerense.

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La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 315/2026, fechada el 20 de octubre y firmada por el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli. La disposición establece que se descontará el día a los agentes municipales que no hayan concurrido a trabajar por la medida gremial, siempre que sus ausencias no estén justificadas por alguna de las causales previstas en la normativa vigente.

Entre los motivos de la protesta, el Sindicato de Trabajadores Municipales había mencionado el financiamiento educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la paritaria nacional docente.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo municipal sostuvo que el pago de los haberes está vinculado con la efectiva prestación del servicio. También señaló que la medida tuvo motivos de alcance nacional y que no se originó en un conflicto colectivo de trabajo local ni estuvo relacionada con las condiciones laborales, salariales o de prestación de servicios de los docentes municipales.

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La resolución dispone, además, que el personal jerárquico, supervisores, directores, vicedirectores y responsables de las distintas dependencias deberán registrar y comunicar a la Dirección de Recursos Humanos la nómina de quienes no hayan prestado servicios ese día. Esa tarea deberá realizarse en tiempo y forma y quedará bajo su responsabilidad.