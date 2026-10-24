Un joven de 21 años sufrió una fractura expuesta esta madrugada tras perder el control del automóvil que conducía e impactar contra una columna de alumbrado público en la Ruta 11, a la altura de Playa Dorada. Luego de ser asistido en el lugar por personal de emergencias, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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El accidente ocurrió cerca de las 05:00, en el kilómetro 502 de la ruta, en la mano de circulación hacia el partido de Mar Chiquita. Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor del Volkswagen Golf perdió el control del vehículo y chocó de frente contra una estructura metálica ubicada en el cantero central.

El automovilista, domiciliado en Mar de Cobo, sufrió una fractura expuesta como consecuencia del impacto. Al lugar acudieron efectivos policiales, una dotación de Bomberos y personal médico del SAME, que asistieron al joven y dispusieron su traslado en ambulancia al centro de salud marplatense.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Las pericias técnicas y las actuaciones correspondientes buscarán establecer cómo se produjo el despiste y qué factores intervinieron en la colisión.

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