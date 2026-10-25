Más de 220 personas participaron este domingo de la segunda edición de la Caminata Octubre Rosa en Batán, una propuesta destinada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, en el marco de las actividades desarrolladas durante octubre.

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La jornada fue organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Delegación de Batán, el EMDER y la Secretaría de Salud, y tuvo como punto de encuentro la Plaza Central de la localidad.

Además de fomentar la actividad física y los hábitos saludables, la iniciativa tuvo un fin solidario: los participantes se inscribieron mediante la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado a dos comedores de Batán.

La propuesta se complementó con la denominada Semana Rosa, desarrollada entre el 19 y el 23 de octubre, durante la cual se ofrecieron controles y estudios preventivos sin turno previo en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Batán, Estación Chapadmalal y El Boquerón.

En esos cinco días, se realizaron 163 mamografías y 70 ecografías mamarias, además de otorgarse 115 turnos ginecológicos para controles mamarios. Estas acciones buscaron facilitar el acceso a la atención médica y reforzar la importancia de identificar posibles alteraciones a tiempo.

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La caminata también contó con el acompañamiento de Rosas del Mar MDP, el Bioparque, Transporte Allier y Golden Fruit, que colaboraron con el desarrollo de la actividad.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que la detección temprana del cáncer de mama permite mejorar las posibilidades de tratamiento y recordaron la importancia de realizar controles periódicos.

En ese sentido, el Municipio recomienda comenzar con los estudios mamográficos a los 40 años en personas sin antecedentes familiares directos y a los 35 en quienes sí los presentan. De todas maneras, la edad y frecuencia de los controles deben evaluarse con un profesional de salud según cada caso.

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Los vecinos que necesiten solicitar un turno para una mamografía pueden comunicarse al 147, de lunes a viernes de 8.30 a 16, o acercarse a los dispositivos municipales de salud.

Para obtener más información sobre prevención, estudios y atención, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar/cancerdemamaweb.