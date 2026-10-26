El encuentro se realizó del 19 al 23 de octubre en la Casa Diocesana de Ejercicios del Bosque Peralta Ramos, con la participación del obispo Ernesto Giobando.

Ads

Los sacerdotes de la diócesis de Mar del Plata, junto al obispo monseñor Ernesto Giobando, concluyeron su semana anual de ejercicios espirituales, que se desarrolló del 19 al 23 de octubre en la Casa Diocesana de Ejercicios «San Francisco y Santa Clara», ubicada en el Bosque Peralta Ramos.

Puede interesarte

Las jornadas estuvieron guiadas por monseñor Esteban María Laxague, obispo de Viedma, quien brindó dos meditaciones diarias y predicó las misas celebradas durante el encuentro.

La semana de ejercicios espirituales ofrece a los presbíteros un espacio para hacer una pausa en sus actividades pastorales, dedicar tiempo a la oración y reflexionar sobre su ministerio. El objetivo es renovar su vida espiritual y fortalecer su compromiso con las comunidades a las que acompañan.

Ads

Ads