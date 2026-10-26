El Centro de Ex Soldados Combatientes (C.E.S.C.) anunció que este viernes 30 de octubre, a las 18, se realizará una nueva edición de Conexión Malvinas, un espacio dedicado a mantener viva la memoria de la guerra y difundir las historias de quienes participaron en distintas tareas relacionadas con la causa.

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La actividad, que será la anteúltima del año, tendrá lugar en Misiones 3172, con entrada libre y gratuita, y contará con la conducción de Karina Freire.

Durante el encuentro se realizará una reseña sobre la trayectoria de Dora E. Escarlata, destacando sus tareas comunitarias, su relación con la Cruz Roja Argentina, filial Mar del Plata, y su vinculación con la causa Malvinas.

Además, el veterano de guerra Luis Cisneros compartirá su testimonio sobre la creación del Museo Crucero ARA General Belgrano Vive, un espacio destinado a preservar la memoria y la historia de la emblemática embarcación hundida durante el conflicto del Atlántico Sur.

El cierre estará a cargo de Virginia Urquizu, profesora superior de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Unidad de Casos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

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Durante su exposición, abordará el trabajo desarrollado en el marco del Proyecto Humanitario Malvinas, que incluye el contacto con familiares, entrevistas, toma de muestras y las tareas destinadas a restituir la identidad a los soldados argentinos caídos en las islas.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión y encuentro con la comunidad, a través de testimonios que permiten profundizar en la historia de Malvinas y mantener vigente la memoria de sus protagonistas.