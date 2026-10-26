La Municipalidad de General Pueyrredon mantiene abierta la convocatoria al programa Familias que Abrazan, una iniciativa que busca ofrecer un entorno familiar y de contención a niños y adolescentes que, por disposición judicial, debieron ser separados temporalmente de sus hogares.

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La propuesta, que fue institucionalizada en septiembre y depende de la Secretaría de Desarrollo Social, permite que los chicos permanezcan en una familia de acogimiento durante un período de hasta 180 días, mientras se resuelve su situación. El objetivo es garantizar su cuidado y evitar que deban permanecer en instituciones.

Para participar, los interesados deben ser mayores de 18 años, no tener antecedentes penales ni figurar en el registro de deudores alimentarios. La convocatoria está abierta a personas solas, parejas o grupos familiares, sin importar su composición.

En las próximas semanas, el Municipio comenzará con las entrevistas y evaluaciones de quienes cumplan los requisitos establecidos. El programa contempla distintas modalidades de participación: familias de acogimiento, familias de apoyo y familias especializadas, estas últimas destinadas a recibir a niños con discapacidad o grupos de hermanos.

Además, los postulantes seleccionados contarán con acompañamiento durante el proceso, con el propósito de garantizar un entorno adecuado para los menores de edad.

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La preinscripción continúa disponible a través del formulario oficial: https://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1232.

Quienes necesiten más información o deseen solicitar una entrevista pueden comunicarse por WhatsApp al 223 5772005. También pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13, a Independencia 2190, segundo subsuelo del edificio del Colegio de Escribanos de Mar del Plata.