El servicio de guardavidas para la temporada 2026/2027comenzará este domingo y se desarrollará en las playas del Partido de General Pueyrredon, con el objetivo de brindar protección a vecinos y turistas que disfruten de las playas de la cuidad.

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En este sentido, dicho servicio se desarrollará de acuerdo al cronograma:

- 1 de noviembre de 2026 al 7 de marzo de 2027: de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00.

- 8 al 21 de marzo: de lunes a domingo de 08:00 a 19:30.

-22 al 31 de marzo: de lunes a domingo de 08:00 a 19:00.

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A su vez, el operativo contará con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, así como con motos de agua en la zona de Playa Grande. La presencia de estos permitirá reforzar las tareas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el mar.

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Por otro lado, la ciudad cuenta con dos playas de acceso público, Perla Norte y Playa Horizonte, las cuales permiten promover el acceso y el disfrute de la costa en condiciones de mayor inclusión.

El dispositivo forma parte del operativo de seguridad en playas que el Municipio despliega cada temporada para promover el uso responsable de los espacios costeros y brindar mayor seguridad a quienes disfrutan del mar.

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Para consultar más detalles sobre el servicio y acceder a recomendaciones de seguridad, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas .