Un incendio de grandes proporciones provocó pérdidas totales en una propiedad que funcionaba aparentemente como taller mecánico y en tres vehículos que se encontraban en su interior. El siniestro ocurrió en la intersección de Martínez de Hoz y Ayolas, y requirió la intervención de dotaciones de Bomberos.

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Al arribar al lugar, efectivos del Cuartel Monolito constataron que el fuego estaba declarado en una construcción de mampostería sólida, con techo de chapa y tirantería de madera, emplazada en un terreno de diez por cinco metros.

En el interior había repuestos, cubiertas y herramientas de trabajo. Las llamas afectaron la totalidad de la estructura y alcanzaron a tres automóviles: un Ford Mondeo gris y dos Fiat Siena, uno gris oscuro y otro blanco. Los vehículos sufrieron daños totales en los sectores del motor y del habitáculo.

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Para controlar el incendio, los efectivos desplegaron dos líneas de 38 milímetros con lanza Viper y solicitaron el apoyo de un móvil cisterna del Cuartel Centro para garantizar el abastecimiento de agua. En el operativo también participaron una cuadrilla de la empresa EDEA y personal del Comando de Patrullas Sur.

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos comprobaron que no había moradores en la propiedad y descartaron la existencia de personas damnificadas. Finalmente, realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros para completar el procedimiento.

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