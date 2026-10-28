Ante la presencia habitual de elefantes marinos en la costa de Mar del Plata, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) difundió una serie de recomendaciones para proteger a los ejemplares y evitar alteraciones en su comportamiento. El organismo recordó que se trata de fauna silvestre en su hábitat natural y advirtió que no deben ser considerados una atracción turística.

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Desde el ente municipal remarcaron la importancia de evitar cualquier intervención que pueda generarles estrés o interrumpir el período de lactancia. Por ese motivo, solicitaron a vecinos y turistas respetar las medidas de seguridad y mantener una distancia prudencial de los animales.

Entre las principales recomendaciones se encuentra respetar las vallas de contención instaladas en las zonas donde descansan los ejemplares. También se pidió no acercarse con mascotas, ya que sus olores, sonidos y movimientos pueden alterar a la fauna.

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Además, las autoridades aconsejaron evitar ruidos molestos, como bocinas o música a volumen elevado, y no utilizar drones sobre las áreas donde se encuentran los animales.

El comunicado también recuerda que no se debe encender fuego, fumar cerca de los ejemplares, alimentarlos ni intentar reintroducirlos al mar. La presencia de elefantes marinos en la costa forma parte de un fenómeno natural que requiere una convivencia responsable entre la fauna y quienes visitan el espacio costero.

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Desde el EMTURyC insistieron en que la mejor manera de preservar a estos animales es observarlos desde una distancia segura, sin interferir en sus períodos de descanso y lactancia.

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