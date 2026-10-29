El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por unanimidad una ordenanza para reforzar la protección de la fauna silvestre en Mar del Plata y el resto del distrito. La normativa establece restricciones para evitar que personas o animales domésticos persigan o perturben a ejemplares silvestres, contempla multas y dispone que los fondos recaudados se destinen a programas de protección y bienestar animal.

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La iniciativa también fija condiciones para el sobrevuelo de drones y otros dispositivos a menos de 150 metros de altura en reservas y áreas protegidas, con el objetivo de reducir las molestias sobre las especies que habitan esos espacios.

La regulación contempla, además, la posibilidad de otorgar permisos especiales para realizar estudios científicos o actividades educativas. También encomienda la implementación de campañas de concientización destinadas tanto a residentes como a turistas, para promover conductas responsables frente a la presencia de fauna silvestre en la costa y otros espacios naturales.

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“Mar del Plata tiene una riqueza natural extraordinaria y tenemos que aprender a convivir con ella. Cuando un lobo marino, un elefante marino u otro animal silvestre aparece en nuestras playas, lo que corresponde es respetar su espacio y no intervenir”, sostuvo el concejal Ariel Bordaisco, presidente del bloque UCR + Nuevos Aires.

En ese sentido, el edil remarcó el alcance de las sanciones previstas por la ordenanza: “Quien persiga o moleste a un animal silvestre ya sabe que ahora habrá sanciones”.

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Bordaisco también se refirió al reciente nacimiento de un elefante marino bautizado como Saturnino, en la zona del Instituto Unzué, un acontecimiento que despertó interés entre vecinos y visitantes. “Son situaciones que despiertan curiosidad y entusiasmo, pero también nos recuerdan que estamos frente a animales que necesitan tranquilidad y protección”, señaló el concejal.

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Por último, el edil destacó la importancia de mantener una distancia adecuada y evitar cualquier intervención que pueda alterar el comportamiento de los animales. “La mejor manera de disfrutar de nuestra fauna es observarla sin molestarla”, concluyó.

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