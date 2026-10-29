El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende consolidó el funcionamiento de su Unidad de ACV, un dispositivo especializado que permite organizar la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares y coordinar la intervención de distintas áreas del establecimiento. Entre enero y octubre de 2026, el hospital recibió 168 casos de ACV isquémico.

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De ese total, 30 pacientes ingresaron dentro de la ventana temporal para evaluar la aplicación de un tratamiento trombolítico endovenoso, una medicación que busca disolver el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo cerebral. En los demás casos, la consulta tardía fue el principal obstáculo para acceder a esta alternativa terapéutica.

La unidad cuenta con un neurólogo de guardia por día y un circuito de atención que articula la Guardia de Emergencias y el Shockroom con Terapia Intermedia, Terapia Intensiva, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Neurocirugía. Además, dispone de camas específicas para cuidados intermedios y seguimiento temprano de los equipos de rehabilitación.

En el marco del Día Mundial del ACV, que se conmemora cada 29 de octubre, desde el establecimiento destacaron la importancia de reconocer los síntomas y acudir rápidamente a un centro de salud. La atención temprana resulta determinante para evaluar los tratamientos disponibles y reducir el riesgo de secuelas.

Para mejorar la respuesta, el hospital lleva adelante capacitaciones destinadas a enfermeros, técnicos, camilleros y personal administrativo, con el objetivo de facilitar la identificación de signos de alerta desde el primer contacto con el paciente.

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El establecimiento también cuenta con un angiógrafo que permite realizar procedimientos de trombectomía mecánica mediante cateterismo en casos seleccionados. Según informaron, está prevista la incorporación de un especialista en neurointervencionismo vascular para avanzar en la implementación de esta práctica.

Entre los principales síntomas de un ACV se encuentran la desviación repentina de la boca, la debilidad o el adormecimiento de un brazo o una pierna, las dificultades para hablar, las alteraciones visuales súbitas y la pérdida brusca del equilibrio. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es solicitar asistencia médica de urgencia sin esperar a que los síntomas desaparezcan.