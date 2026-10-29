Al grito de “¡Vivas nos queremos!”, una frase que resuena fuerte en cada movilización contra la violencia machista y los femicidios, una columna de gremios de diversos sectores docentes avanzó por el centro de Mar del Plata, en el marco de una jornada de paro por el asesinato de la docente Nancy Godoy, de 52 años.

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Hoy no hubo dictado de clases en escuelas públicas, privadas y municipales, así como en las dependencias universitarias de Mar del Plata, debido a la adhesión local al paro docente nacional convocado tras confirmarse el femicidio de Godoy, la mujer que permanecía desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado en la provincia de Corrientes tras 19 días de búsqueda.

En ese contexto, un frente sindical y social convocó a una vigilia y concentración a partir de las 18:00 frente a la Iglesia Catedral para posteriormente marchar por las calles del centro marplatense bajo la consigna “¡Justicia por Nancy!”.

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La medida contó con el llamado y la participación de organizaciones como Suteba General Pueyrredon, ATE, Udocba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Personal Universitario (APU), Sadop Delegación Mar del Plata, la Asociación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

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