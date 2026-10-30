Mar del Plata tendrá hoy una jornada marcada por la inestabilidad climática, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día, temperaturas de entre 11° y 18°, y vientos que ganarán intensidad hacia la noche, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Con el avance de la mañana, el termómetro llegará a los 15° y aumentará la posibilidad de chaparrones aislados. Según las previsiones, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, se espera la temperatura máxima de 18°, aunque persistirán las condiciones de inestabilidad, con posibilidad de tormentas aisladas y vientos que rotarán hacia el este.

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Finalmente, durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 12° y podrían registrarse nuevos chaparrones dispersos. Además, se prevén ráfagas del noreste de entre 42 y 50 km/h, por lo que el viento será uno de los factores destacados del cierre de la jornada.

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