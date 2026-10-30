Representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional conformaron hoy la Mesa de Coordinación para la Seguridad de General Pueyrredon, durante un encuentro realizado en el Complejo Policial Juan Vucetich. El espacio apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones en materia de prevención, patrullaje e investigación del delito.

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La reunión contó con la participación del intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçálves. Por la provincia de Buenos Aires estuvieron presentes el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti, y el subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio.

En representación del Ministerio de Seguridad de la Nación asistieron el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Gustavo Jara, ambos con antecedentes en la función pública municipal.

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Uno de los principales ejes de la jornada fue el intercambio de información de inteligencia criminal para profundizar las investigaciones y coordinar estrategias de prevención en el distrito.

Al finalizar el encuentro, Fernández Ciatti explicó a los medios que “fue una reunión de mesa de trabajo. Estuvimos trabajando en el intercambio de información de inteligencia criminal para profundizar investigaciones en Mar del Plata y atacar los delitos que sufre la ciudad, y que en el último tiempo venimos bajando sistemáticamente”.

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El funcionario también destacó el trabajo de la administración provincial y señaló que “la Provincia viene trabajando por orden del gobernador Kicillof y el ministro Alonso de manera permanente”.

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Por último, sostuvo que “se sigue desarrollando un trabajo de prevención en la ciudad con el objetivo de que los marplatenses vivan más seguros y para que Mar del Plata pueda enfrentar la próxima temporada con los habitantes más tranquilos”.

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