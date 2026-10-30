El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió hoy las obras de renovación integral de la Rambla de Mar del Plata y supervisó el inicio de la segunda etapa del proyecto. La intervención comprende una superficie de 41.505 metros cuadrados y cuenta con una inversión provincial de $24.807 millones.

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Esta nueva fase está centrada en la puesta en valor de las recovas, las fachadas y los espacios semicubiertos del Casino Central y el Hotel Provincial. Los trabajos incluyen el retiro de los pisos deteriorados, la impermeabilización de sectores para evitar filtraciones en los subsuelos, la renovación de las instalaciones eléctricas y pluviales y la restauración de los frentes de los locales comerciales.

Además, el proyecto contempla la reconstrucción integral de los sanitarios públicos, que tendrán acceso directo desde la playa Bristol, y nuevas intervenciones de parquización.

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Durante la recorrida, Katopodis destacó la importancia de la intervención patrimonial y afirmó: “La rambla de Mar del Plata está en obra, avanza y volverá a brillar. Hoy vinimos a supervisar el avance de la restauración patrimonial más grande de la Argentina”.

En relación con las tareas previstas para esta segunda fase, el ministro detalló que “incluye la restauración de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales, de los baños públicos y nueva parquización”.

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Por otra parte, el funcionario confirmó que la primera etapa del proyecto registra un 94% de ejecución. Esa instancia comprendió los trabajos en la Plazoleta Almirante Brown, los frentes marítimos y los solados de la avenida Peralta Ramos.

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