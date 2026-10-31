A once años del abandono de la obra del Polideportivo de Camet, los vecinos volverán a movilizarse para reclamar que se termine la construcción y finalmente pueda abrir sus puertas. La convocatoria será este sábado 31 de octubre, de 14 a 17, en Gandhi y La Aurora, junto al edificio que permanece sin terminar.

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Daniela, vecina de Camet, explicó a El Marplatense que la iniciativa comenzó cuando se cumplió el primer aniversario del abandono de la obra y que, desde entonces, la comunidad sostiene anualmente una jornada para mantener visible el reclamo.

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“Hace 11 años los vecinos, cuando se cumplió el primer año del abandono de la obra, nos empezamos a juntar y a hacer un festival que de alguna manera muestra todo lo que se podría estar haciendo adentro del Polideportivo. Lo hacemos afuera, en el predio que está pegado al mismo”, contó.

La actividad de este sábado incluirá la presentación de la Murga del Barrio y propuestas deportivas simultáneas, con clases abiertas de fútbol, básquet y vóley. También habrá torneos de truco y ajedrez, talleres de estampado en tela y un espacio dedicado a la radio.

En ese sentido, Daniela invitó a quienes quieran participar del taller de estampado a llevar remeras claras y lisas para intervenirlas durante la jornada. Además, estudiantes de una de las escuelas secundarias que forman parte de la red comunitaria realizarán entrevistas a los asistentes.

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La iniciativa también tendrá un componente de memoria colectiva: los estudiantes vienen trabajando durante todo el año sobre la historia de la construcción y el reclamo de los vecinos.

“Invitamos a todos los que puedan acercarse mañana, de 2 de la tarde a 5, pegadito al Polideportivo abandonado”, expresó Daniela.

A más de una década del inicio de las actividades, los vecinos mantienen vigente un pedido que todavía no tuvo respuesta definitiva: la finalización de la obra y la puesta en funcionamiento de un espacio que consideran fundamental para el desarrollo deportivo, social y cultural de Camet.