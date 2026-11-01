Noviembre comenzará en Mar del Plata con condiciones variables y la posibilidad de algunas precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo tendrá temperaturas templadas, nubosidad variable y viento de direcciones cambiantes.

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Durante la madrugada y la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde aumentará la probabilidad de chaparrones, con mayores posibilidades de precipitaciones durante la noche.

La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima podría alcanzar los 21.

En cuanto al viento, comenzará soplando del noreste durante la madrugada, rotará al norte por la mañana y al noroeste durante la tarde. Hacia la noche volverá a predominar el sector norte.

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