Representantes de 49 asociaciones de fomento destacaron el acercamiento entre los gobiernos municipal, provincial y nacional para coordinar acciones en materia de seguridad en Mar del Plata. Sin embargo, advirtieron que todavía es necesario incorporar a la Justicia y a los vecinos en la elaboración de un plan que permita abordar la problemática de manera sostenida.

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A través de un comunicado, las entidades celebraron que los distintos niveles del Estado hayan atendido los reclamos presentados por organizaciones barriales y otros sectores de la sociedad. "Valoramos los esfuerzos realizados", expresaron, aunque remarcaron que la participación de nuevos actores resulta fundamental para fortalecer las medidas implementadas.

En ese sentido, consideraron indispensable que el Poder Judicial y la comunidad afectada por la inseguridad formen parte de la mesa de trabajo, con el objetivo de aportar distintas perspectivas y experiencias sobre las situaciones que atraviesan los barrios.

Las asociaciones también reconocieron que, luego de la exposición realizada en la Banca 25 del Concejo Deliberante, se adoptaron medidas que contribuyeron a mejorar las condiciones de seguridad. No obstante, señalaron que la problemática continúa presente y requiere respuestas que trasciendan los operativos policiales.

Según plantearon, persisten dificultades estructurales que hacen necesaria la elaboración de un plan de seguridad integral y duradero, que contemple tanto las tareas de prevención y control como políticas destinadas a atender las necesidades sociales de los sectores más postergados.

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En particular, insistieron en la importancia de incorporar acciones de promoción social en distintas zonas de la ciudad, un aspecto que, según sostuvieron, todavía no recibió el tratamiento necesario dentro de las estrategias oficiales.

Finalmente, las organizaciones ratificaron su disposición a colaborar con las autoridades y aportar información obtenida mediante sus propias observaciones y una consulta vecinal realizada recientemente, cuyos resultados consideran relevantes para diseñar futuras políticas de seguridad.

De esta manera, las entidades buscan que los avances alcanzados mediante la coordinación entre los distintos gobiernos se complementen con una mayor participación institucional y comunitaria, para construir respuestas sostenidas frente a la inseguridad.