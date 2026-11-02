En medio de los trabajos de restauración de uno de los puntos históricos y emblemáticos de la cuidad de Mar del Plata como lo es la Rambla, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis visitó la obra y dio detalles sobre la segunda etapa de renovación.

Ads

El funcionario destacó que “esta semana iniciamos la segunda etapa”, mientras que “la primera ya está prácticamente por finalizar”, a su vez mencionó que “los cambios ya son visibles”.

En otro pasaje del dialogo, brindó más detalles de la segunda etapa por la que atraviesa la restauración y mencionó: "La nueva etapa incluye la restauración de las recovas del casino y del hotel provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales, de los baños públicos y también la nueva parquización”.

Es de mencionar además, que las intervenciones incluyen obras estructurales fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como lo son el retiro de los pisos existentes, el reacondicionamiento y la renovación de los contrapisos y la impermeabilización de los sectores intervenidos para evitar filtraciones hacia los subsuelos.

A su vez, se realizará el tendido de nuevas redes cloacales y de agua corriente, junto con una desobstrucción, renovación y recuperación de los desagües pluviales. Además se instalará una una nueva red eléctrica en las recovas, con bocas, canalizaciones y tableros. Las tareas permitirán recuperar la iluminación de los espacios mediante la incorporación de nuevas luminarias diseñadas a partir de las originales.

Ads

Los trabajos también contemplan la renovación integral de los cielorrasos y de los baños públicos ubicados debajo de la Rambla, con acceso desde el nivel de playa.

En su visita el ministro bonaerense mencionó el rol de la Provincia de Buenos Aires en la inversión millonaria que realizó para la renovación del paseo, la cual destinó cerca de $24.807 millones en la obra, y además destacó el valor histórico del mismo, y comentó que “forma parte de la identidad de esta ciudad y por supuesto de toda la Argentina”.

Por último sostuvo que “cada vez estamos más cerca” de concluir los trabajos y mencionó que “la Rambla va a volver a brillar”.

Ads

Puede interesarte