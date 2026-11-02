La investigación por el joven de 21 años que fue rescatado del mar este lunes en la zona de Punta Iglesia sumó un nuevo capítulo: su pareja denunció que había sido agredida físicamente por él antes de que se arrojara al agua. La Justicia intervino y dispuso actuaciones por un presunto episodio de violencia de género.

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Según la información policial, el hecho comenzó durante la mañana en un hotel ubicado en Belgrano al 2300, donde el joven habría protagonizado un episodio de alteración y provocado daños en uno de los vidrios del establecimiento.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar, pero el hombre abandonó el hotel y corrió hacia la zona costera, donde se arrojó al mar desde la escollera de Punta Iglesia.

Guardavidas y personal de Prefectura Naval Argentina intervinieron para rescatarlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Posteriormente, una ambulancia del SAME lo trasladó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó intubado con un cuadro de ahogamiento.

La denuncia de su pareja

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Mientras se desarrollaban las actuaciones, una joven de 22 años manifestó ante la Policía que había sido agredida físicamente por el hombre, presuntamente después de que este tomara conocimiento de que ella se encontraba embarazada.

La mujer decidió impulsar la acción penal y solicitó medidas de protección, por lo que se dio intervención a la Justicia para investigar las circunstancias de la presunta agresión.

En la causa intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Baqueiro, que dispuso las actuaciones correspondientes, la participación de Policía Científica y la notificación de la imputación por “lesiones agravadas por el vínculo”.

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Asimismo, se ordenó la custodia policial del joven mientras permanece bajo atención médica.

De esta manera, el episodio que inicialmente había movilizado un importante operativo de rescate en la costa marplatense quedó también bajo investigación judicial, con el objetivo de esclarecer la denuncia realizada por la mujer y determinar las responsabilidades correspondientes.

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