En el marco de una conferencia de prensa brindada por el intendente Guillermo Montenegro en la sede del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), la Municipalidad puso en funcionamiento VIGÍA: vigilando de cerca. Ni un rincón sin ver, un sistema que permite controlar en tiempo real el trabajo de la empresa recolectora de residuos en General Pueyrredon. Todas las unidades cuentan con GPS y cuatro cámaras que registran sus recorridos y permiten verificar si el servicio se cumple correctamente.

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El intendente estuvo acompañado del titular del EMSUR, Daniel Martínez, y del secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves. En ese contexto, informó que el programa que incorpora cámaras con transmisión en vivo y geolocalización a los 84 camiones del servicio de recolección de residuos de Mar del Plata y Batán. La iniciativa busca controlar el cumplimiento de la concesión y sumar los vehículos a la red de prevención del delito mediante su conexión con la Secretaría de Seguridad.

Al explicar el origen de la medida, Montenegro señaló que, al reasumir, advirtió los problemas en la prestación del servicio y resolvió “tomar la decisión de que rápidamente se controlara de alguna manera, no solamente a la empresa, sino que también se diera una herramienta más para la seguridad”.

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El lanzamiento se produce en un contexto de reclamos por deficiencias operativas que, según se informó, motivaron más de 1200 actas de asentamiento durante el último año. Frente a esa situación, el sistema permitirá supervisar los recorridos de las unidades y verificar si la recolección se realiza de manera adecuada.

Cada camión contará con “una cámara delantera, dos laterales y una cámara posterior”. Los dispositivos transmitirán imágenes en tiempo real hacia el centro de monitoreo y almacenarán los registros en alta definición durante un período de “10 a 15 días”.

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Montenegro destacó que la herramienta busca modificar la respuesta municipal ante las denuncias por la falta de recolección. “Que el reclamo no sea un problema del vecino”, sino “un aviso del vecino y un problema del municipio”, sostuvo.

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El sistema permitirá revisar las grabaciones para comprobar qué ocurrió en una cuadra cuando se denuncia que el camión no pasó o que los residuos quedaron sin recoger. De esa manera, el Municipio contará con registros para respaldar sus reclamos ante la empresa concesionaria y exigir que corrija los incumplimientos.

En esa línea, el intendente remarcó la importancia de contar con evidencia: “Las pruebas, ¿cómo las consigo? Con grabaciones de todo lo que ocurre, a tiempo real y que quede registrado”.

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Además del control de la recolección, VIGÍA tendrá una función vinculada con la prevención del delito. Montenegro destacó que la incorporación de las cámaras permitirá sumar “84 móviles que permanentemente están recorriendo nuestra ciudad” a la red de monitoreo urbano.

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El sistema prevé una comunicación permanente entre los operadores que viajen en los camiones y el centro de monitoreo. Según explicó el jefe comunal, el objetivo es mantener “la comunicación permanente con los operadores que van a estar dentro de los camiones para que nos avisen de cualquier situación que se pueda encontrar en la ciudad”.

La información quedará centralizada en la Secretaría de Seguridad, desde donde se podrán coordinar acciones con organismos provinciales y nacionales. Los registros también podrán aportar información a la Justicia ante hechos ocurridos en sectores por los que hayan circulado las unidades.

Al referirse a la relación entre el control del servicio y la prevención del delito, Montenegro vinculó ambas funciones y sostuvo: “A mí lo que me importa es que el servicio sea bueno”. Además, afirmó que, si la herramienta permite fiscalizar a la empresa y contribuir a la seguridad, “es lo que tengo que hacer en este momento”.

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Según se informó, el sistema también permite responder a los reclamos de los vecinos. Cuando se denuncia que el camión no pasó o que la basura quedó sin recoger, los operadores pueden revisar el recorrido grabado y comprobar qué ocurrió. Para informar la falta de servicio en una cuadra, está habilitado el WhatsApp 223 596-0422.

“VIGÍA” también se integra a las acciones municipales destinadas a prevenir y combatir los basurales a cielo abierto. Las cámaras permiten registrar a personas que arrojan residuos en la vía pública o en canteras no autorizadas.

A partir de las imágenes, se busca identificar el vehículo involucrado mediante la captura de su patente para avanzar con las sanciones correspondientes. Según lo informado, el procedimiento contempla la visibilización de la infracción y el posterior secuestro del automotor.