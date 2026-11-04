Personal de Defensa Civil y del cuerpo de Guardaparques de Mar del Plata reubicó hoy el cerco perimetral de seguridad en la playa situada al norte de la calle Strobel, luego de que Perla, la hembra de elefante marino, y su cría Saturnino se desplazaran desde su emplazamiento original frente al Asilo Unzué. El operativo se realizó durante la mañana, tras monitorear los movimientos de los ejemplares a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

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Según los registros del COM, a las 06:48 los animales ingresaron al mar desde el sector donde se había producido el nacimiento, hacía 20 días. A las 07:45, las cámaras detectaron su reaparición en las inmediaciones de Strobel.

Minutos antes de las 09:00, se constató un nuevo episodio de amamantamiento y los primeros ejercicios de nado coordinado. Finalmente, a las 09:30 quedó instalado el nuevo cerco preventivo, sin que los ejemplares necesitaran asistencia veterinaria.

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Las autoridades informaron que ambos animales se encuentran en óptimas condiciones de salud y atraviesan los últimos días del período de lactancia, una etapa clave para el desarrollo de la cría y el proceso de destete.

Por ese motivo, las dependencias municipales solicitaron a vecinos, turistas y transeúntes que respeten el perímetro de seguridad y mantengan una distancia mínima de 20 metros. También recomendaron evitar la circulación con perros en las inmediaciones del vallado y abstenerse de utilizar vehículos o generar ruidos que puedan alterar el comportamiento de los ejemplares.

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El objetivo del operativo es preservar la tranquilidad de Perla y Saturnino y evitar interferencias durante la etapa final de crianza, favoreciendo el desarrollo natural del proceso de destete.

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