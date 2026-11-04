El Municipio presentó “Vigía”, una herramienta de monitoreo instalada en 84 camiones recolectores de residuos, destinada a fiscalizar el servicio y sumar imágenes que puedan utilizarse en investigaciones judiciales.

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El sistema fue mostrado por el intendente Guillermo Montenegro desde la sede del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur). Allí, los operadores observan mapas con la ubicación de los vehículos y pantallas que transmiten distintas vistas de sus recorridos.

Cada camión dispone de un GPS y cuatro cámaras: una delantera, dos laterales y una trasera. El equipamiento permite comprobar si la unidad pasó por una cuadra y si se retiraron los residuos.

Según explicó Montenegro, las grabaciones se conservan entre 10 y 15 días y permiten contar con registros para revisar la prestación. “Lo que quiero es pruebas”, sostuvo durante la presentación.

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Los vecinos pueden informar incumplimientos a través del WhatsApp 223 596 0422. A partir del aviso, el Municipio puede consultar el recorrido y las imágenes para determinar qué ocurrió. Si comprueba una falta, exige a la empresa que la corrija y aplica las sanciones correspondientes.

El intendente remarcó que la responsabilidad de verificar los reclamos debe recaer en el Municipio, sin que los vecinos tengan que aportar pruebas de que la basura no fue retirada.

Además del control de la recolección, las imágenes podrán ponerse a disposición de la fiscalía cuando se investigue un hecho ocurrido en una zona transitada por los camiones. Los registros incluyen ubicación y horario, lo que permite identificar el paso de las unidades por un lugar determinado.

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“Es como un centro de monitoreo móvil más”, afirmó Montenegro. También destacó que habrá comunicación permanente con el personal durante los recorridos para recibir avisos sobre situaciones detectadas en la vía pública.

Según informó la Comuna, el sistema también permitirá registrar vehículos que arrojen residuos en lugares no autorizados. La identificación de sus patentes podrá dar lugar a sanciones y al posterior secuestro del automotor.