"Nosotros siempre armamos con un mes de anticipación. La gente fue viniendo de a poco, pero los últimos 10 días fue terrible. Estábamos desbordados, no dábamos abasto con la cantidad de gente que vino, contó Matías, encargado de una reconocida casa de disfraces local desde hace 23 años.

Según explicó a El Marplatense, el movimiento superó incluso al de temporadas anteriores. “Siempre año a año se va superando, pero este año superó todo. Vino mucha, mucha gente, llevando disfraces y decoración”, señaló.

La demanda incluyó a personas de todas las edades. “Vienen siempre los padres con los chicos a comprar y elegir un disfraz, pero la verdad que hubo público de todas las edades”, detalló.

Entre los artículos más buscados estuvieron las túnicas negras, las caretas y el disfraz de Scream. También se vendieron disfraces de "diablita" y accesorios para completar distintas caracterizaciones, como alas de ángel negro.

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“Como había diferentes precios, la gente optaba por alguno, pero la verdad que se vendió mucho”, resumió Matías.

Con el cierre de Halloween, el comercio ya comenzó a preparar la próxima fecha fuerte del calendario: “Estamos con todo el desarmado y empezamos con el armado de Navidad. También hay muchas cosas nuevas, así que ya estamos preparando toda la decoración”, adelantó.