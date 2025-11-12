Más de 130 jóvenes se graduaron del Programa “Sembrando Futuro” en Balcarce
Se trata de una iniciativa impulsada por McCain Argentina en alianza con la Fundación Forge. Ofrece formación gratuita a jóvenes, de cara a su ingreso en el mundo laboral.
Se trata de una iniciativa impulsada por McCain Argentina en alianza con la Fundación Forge. Ofrece formación gratuita a jóvenes, de cara a su ingreso en el mundo laboral.
La causa se tramita en la Justicia de Mar del Plata. La investigación cuenta con audios que revelan el violento trato al que eran sometidos los jóvenes.
Será entre el 19 y 21 de julio, cada día desde las 10.30 hasta las 18.30. Entre otras cosas, habrá una feria de artesanos y emprendedores, un paseo gastronómico y demostraciones de cocina.
El fiscal confirmó que todos los seis niños dieron positivo con esa sustancia y uno también por marihuana. Tres ya registraron resultados negativos en nuevos análisis.
Es similar a la aprobada en General Pueyrredon a fines de abril, en busca de evitar ruidos molestos.
El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense publicó los fallos para aprobar las rendiciones de cuentas. General Pueyrredon también forma parte de ese selecto grupo.
Se la buscaba por un robo perpetrado el pasado sábado. En la casa de la mujer se encontraron múltiples elementos relacionados con otros hechos delictivos.
Como resultado de los operativos, dos hombres de 45 y 30 años fueron aprehendidos y serán trasladados a Mar del Plata.
Con diversas actividades, feria de artesanos y emprendedores y cocina en vivo.
El accidente ocurrió en la tarde del viernes y Sergio Sirotka, de 64 años, murió el sábado en un nosocomio de Mar del Plata.
Luego de dos allanamientos, fueron aprehendidos un hombre de 36 años y una mujer de 47 que ya contaban con antecedentes penales por hechos similares.
El evento se llevará a cabo del 18 al 20 de julio en el predio de la Sociedad Rural, y promete convocar a miles de visitantes.