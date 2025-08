En la tarde de ayer, la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Balcarce llevó a cabo tres allanamientos en viviendas ubicadas en calle 10 entre 1 y 3 de la ciudad, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo.

Durante los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías N°6, los efectivos secuestraron una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, fraccionada en dosis listas para la venta, así como sustancias de corte, recortes de nylon y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

La investigación se había iniciado en mayo a partir de una denuncia anónima realizada a través del sistema online, donde se advertía sobre la presunta venta de drogas en la zona. A partir de allí, el personal especializado de la Subdelegación de Drogas Ilícitas Balcarce comenzó las tareas de inteligencia que permitieron identificar a los involucrados.

Además, gracias a un trabajo conjunto con el Centro de Monitoreo local (COM), se detectó que los investigados no solo operaban desde sus domicilios, sino también en las inmediaciones de la Plaza San Martín, un área especialmente sensible por la concurrencia de menores de edad.

La causa está a cargo de la Dra. Laura Molina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Balcarce, que depende de la UFI y JD de Mar del Plata a cargo del Dr. Rodolfo Moure.

Como resultado de los operativos, dos hombres de 45 y 30 años fueron aprehendidos y serán trasladados a Mar del Plata para prestar declaración en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.

