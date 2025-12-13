La Justicia de Mar del Plata investiga a Alejandra Género, presidente de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial de Balcarce conocido como el “Patronato”, por cuatro episodios de presunto maltrato infantil ocurridos a fines de noviembre. El caso se inició tras la difusión de un audio de 40 minutos con insultos y amenazas contra dos menores, grabado por una empleada y ya incorporado al expediente.

La institución funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes que, por distintos motivos, no pueden permanecer temporalmente con sus familias. Allí conviven chicos derivados por el Servicio Local o por decisiones judiciales, generalmente en contextos de vulnerabilidad, violencia familiar o negligencia. El personal tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar y acompañarlos en lo educativo y afectivo, aunque los hechos denunciados derivaron en una causa penal.

El registro difundido por el periodista Hugo Ponce contiene frases violentas como: “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Callate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”. También se escuchan amenazas como “La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más” y descalificaciones hacia los menores en medio de una crisis emocional.

El Juzgado de Familia N°6 de Mar del Plata dictó el pasado viernes 5 una medida cautelar para proteger a los chicos involucrados, tras la denuncia enviada por la Escuela Especial N°502. La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros y cualquier tipo de contacto -por teléfono, redes sociales o mensajes- con los menores. La medida alcanza a Género, Benaduche y a otros trabajadores del hogar, y rige en todos los ámbitos donde los chicos puedan estar.

El juzgado advirtió que, en caso de incumplimiento, se dará aviso inmediato a la Justicia Penal por lesiones, amenazas y coacción. La causa tramita en paralelo en el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata. Las acusadas fueron citadas a indagatoria el próximo miércoles 17 ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina. Además, se enviaron oficios urgentes a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para garantizar el seguimiento de la situación.

Fuente: con información de TN