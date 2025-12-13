Balcarce: investigan a dos trabajadoras por maltratos en un hogar convivencial
La causa se tramita en la Justicia de Mar del Plata. La investigación cuenta con audios que revelan el violento trato al que eran sometidos los jóvenes.
La Justicia de Mar del Plata investiga a Alejandra Género, presidente de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial de Balcarce conocido como el “Patronato”, por cuatro episodios de presunto maltrato infantil ocurridos a fines de noviembre. El caso se inició tras la difusión de un audio de 40 minutos con insultos y amenazas contra dos menores, grabado por una empleada y ya incorporado al expediente.
La institución funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes que, por distintos motivos, no pueden permanecer temporalmente con sus familias. Allí conviven chicos derivados por el Servicio Local o por decisiones judiciales, generalmente en contextos de vulnerabilidad, violencia familiar o negligencia. El personal tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar y acompañarlos en lo educativo y afectivo, aunque los hechos denunciados derivaron en una causa penal.
El registro difundido por el periodista Hugo Ponce contiene frases violentas como: “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Callate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”. También se escuchan amenazas como “La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más” y descalificaciones hacia los menores en medio de una crisis emocional.
El Juzgado de Familia N°6 de Mar del Plata dictó el pasado viernes 5 una medida cautelar para proteger a los chicos involucrados, tras la denuncia enviada por la Escuela Especial N°502. La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros y cualquier tipo de contacto -por teléfono, redes sociales o mensajes- con los menores. La medida alcanza a Género, Benaduche y a otros trabajadores del hogar, y rige en todos los ámbitos donde los chicos puedan estar.
El juzgado advirtió que, en caso de incumplimiento, se dará aviso inmediato a la Justicia Penal por lesiones, amenazas y coacción. La causa tramita en paralelo en el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata. Las acusadas fueron citadas a indagatoria el próximo miércoles 17 ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina. Además, se enviaron oficios urgentes a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para garantizar el seguimiento de la situación.
Fuente: con información de TN
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión