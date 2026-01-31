La Justicia de Balcarce investiga la intoxicación con estupefacientes de seis menores -cuatro niños de 13, 12, 10 y 9 años y dos mellizos de dos meses- que permanecen internados en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati. El hecho fue confirmado tras exámenes médicos y toxicológicos que arrojaron resultados positivos.

Según informó el fiscal de la causa, Rodolfo Moure, “se hicieron los análisis de laboratorio en el Hospital Municipal. Todos los chicos dieron positivo de cocaína y uno de ellos también para marihuana”. En este sentido, explicó que el objetivo central de la investigación es “determinar cómo se les suministró la droga a los chicos”.

En el marco de la causa fue aprehendido el padre de los menores, quien al declarar negó las acusaciones y señaló a la madre, que lo había denunciado previamente por violencia de género. “Allanamos la casa y detuvimos al padre, el presunto autor”, indicó el fiscal, y agregó que se trata de un caso inusual por la cantidad de menores afectados.

Como parte del proceso probatorio, la Fiscalía prevé la realización de entrevistas en Cámara Gesell a algunos de los niños. “Nos va a permitir tener un panorama más claro, pero por ahora es todo materia de investigación”, sostuvo Moure.

Por su parte, el director asociado del Hospital Municipal, Javier Reino, brindó precisiones sobre el estado de salud de los menores. Explicó que la madre fue derivada desde la Comisaría de la Mujer para una revisión médica y que luego se recibió a los niños, a quienes se les practicaron los estudios correspondientes. “Los niños están bien”, afirmó.

El profesional detalló que se solicitaron controles complementarios, incluidos estudios de cardiología infantil, para evaluar posibles consecuencias físicas y psicológicas. Además, confirmó que en nuevos análisis realizados a los seis menores “tres ya están dando negativo”.

Reino también señaló que la madre dio positivo por cocaína y remarcó: “Hasta donde sabemos, no los estaba amamantando, con lo cual será tarea de la Justicia determinar cómo la cocaína llegó a sus cuerpos. Nosotros nos abocamos a la parte de salud”.

Fuente: con información de DIB