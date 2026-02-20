Una mujer de 75 años fue imputada hoy por hurto y encubrimiento, tras ser detenida en la localidad de Balcarce a raíz de un robo cometido el pasado sábado en un local céntrico de Mar del Plata.

Ads

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera llevó a cabo el allanamiento en un domicilio de calle 21 al 200. El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado sábado, cuando una mujer denunció la sustracción de su cartera mientras se encontraba en un comercio de calzados ubicado en Rivadavia 2482.

La víctima aportó material fílmico y registros fotográficos que permitieron identificar a la presunta autora del ilícito, lo que motivó una orden judicial librada con intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Florencia Salas, y del Juzgado de Garantías N°1.

Ads

Puede interesarte

Durante el procedimiento se procedió a la identificación de una mujer de 75 años y al secuestro de numerosos elementos de interés para la causa: ropa interior y peluches nuevos con etiquetas, desodorantes corporales, prendas de vestir presuntamente utilizadas al momento del hecho, carteras modificadas con revestimiento interno de aluminio para inhibir alarmas y un teléfono celular.

Finalizadas las actuaciones, la fiscal interviniente dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal a la imputada por el delito de hurto, otorgándosele la libertad conforme lo previsto en el artículo 161 del mismo cuerpo legal, avalando el accionar policial y los secuestros efectuados.

Ads