En el marco del 39° aniversario del Museo Juan Manuel Fangio, la Fundación Fangio y el Mar del Plata Bureau, junto a Prestige Auto, empresa representante exclusiva de Mercedes-Benz en Argentina, presentaron un nuevo servicio turístico que conectará Mar del Plata con Balcarce durante la temporada de verano.

La iniciativa contempla traslados regulares en un vehículos ploteados con la figura del “Chueco”, que permitirá a turistas y visitantes acceder de manera directa al Museo Fangio. El acto de entrega y el viaje inaugural se realizaron durante la celebración del aniversario, reforzando el valor histórico y cultural de la institución.

El proyecto busca facilitar el acceso de visitantes, incrementar la afluencia turística y fortalecer la integración regional entre Mar del Plata y Balcarce. Además, se abre la posibilidad de que empresas y emprendedores locales se sumen con servicios complementarios, ampliando el impacto económico y social de la propuesta.

El lanzamiento contó con la presencia de Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto; Juan José Carli, presidente de la Fundación Museo Juan Manuel Fangio; y Nolberto Pezzati, presidente del Mar del Plata Bureau.

Pezzati destacó que “desde el Bureau celebramos esta alianza que conecta turismo, cultura e industria. Nuestro rol es asegurar la coordinación logística de los traslados, para que cada visitante viva una experiencia organizada y de calidad en su viaje hacia el Museo Fangio”.

