El Teatro Municipal de Balcarce fue sede de un acto de graduación del Programa Sembrando Futuro, en el que 134 jóvenes culminaron su formación en el marco de esta iniciativa impulsada por McCain Argentina en alianza con la Fundación Forge, con el objetivo de fomentar el empleo juvenil y brindar herramientas para su inserción laboral. Con esta promoción, ya son 870 los egresados desde el inicio del programa, y se dio inicio a una nueva cohorte con 45 inscriptos.

Desde 2018, McCain y la Fundación Forge trabajan de manera conjunta para ofrecer formación gratuita a jóvenes de entre 17 y 24 años, fortaleciendo sus habilidades técnicas y socioemocionales. Mientras Forge diseña los contenidos y la metodología, McCain implementa el programa en Balcarce y cubre la totalidad de los costos, garantizando el acceso sin restricciones económicas.

“En Sembrando Futuro, tenemos un profundo compromiso con nuestra misión: mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Creemos firmemente que este objetivo se alcanza a través de tres caminos fundamentales: el trabajo, el aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad”, expresó Lucila Martínez, líder del Programa. Y agregó: “Sembrando Futuro es un ‘ensayo del mundo laboral’; al inscribirse, los jóvenes asumen el compromiso de cumplir con las exigencias y requisitos necesarios para mantener su vacante y graduarse”.

Durante el acto, el intendente Esteban Reino y su equipo acompañaron a los egresados y sus familias. Reino felicitó a los jóvenes por el esfuerzo realizado y destacó al Programa como una valiosa “articulación entre organizaciones, instituciones y empresas” que potencia el desarrollo local. También participó del evento el concejal electo Lucio Paciaroni.

Se reconoció especialmente a las escuelas secundarias de la ciudad, que cada año abren sus puertas y alientan a los estudiantes a sumarse a la propuesta. “Agradecemos a inspectores, directivos y docentes de cada secundaria que, desde el inicio, apoyaron y vieron en Sembrando Futuro una oportunidad para acompañar a los jóvenes durante su último año de secundaria o tras su egreso, en su ingreso al mundo laboral”, señaló Martínez.

Estuvieron presentes la inspectora del Nivel Secundario, Silvia Buceta, y la inspectora de la Modalidad de Educación para Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Carolina Rodríguez, quien dirigió unas palabras al público y reconoció el compromiso de los participantes.

Desde la coordinación del Programa se destacó además el rol de las más de 68 compañías que integran la Red de Empresas Aliadas. En esta oportunidad, se entregaron distinciones a 26 empresas que colaboraron con 84 voluntarios en actividades formativas o brindando oportunidades laborales a lo largo del año. “Queremos reconocerlas especialmente porque han brindado oportunidades contratando a jóvenes o han participado en actividades voluntarias que han sido fundamentales en el proceso formativo de estos graduados”, afirmó Eugenia Fioriti Lombardo, analista pedagógica y referente de la red de aliados.

Con el respaldo de McCain, Sembrando Futuro continúa consolidándose como una herramienta concreta para reducir las barreras de acceso al primer empleo formal. En línea con su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo local, la compañía reafirma su apoyo a la comunidad de Balcarce y sus alrededores a través de la educación y la generación de oportunidades laborales.