En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce llevó adelante dos allanamientos y requisas vehiculares en distintos puntos de la ciudad.

Ads

Los operativos se realizaron ayer a la tarde en viviendas ubicadas sobre calle 24 entre 31 y 29, y en calle 35 entre 24 y 26. Allí, los agentes secuestraron una importante cantidad de cocaína -tanto en formato compacto como fraccionada para la venta-, marihuana en cogollos, una pistola, dinero en efectivo, balanzas de precisión, celulares y otros elementos vinculados a la causa.

Las investigaciones comenzaron en septiembre a partir de una denuncia recibida a través del sistema online, que alertaba sobre la venta de drogas en un domicilio de calle 35. Las tareas de seguimiento y vigilancia permitieron establecer la identidad de una mujer como presunta vendedora y, posteriormente, la de un segundo implicado, señalado como proveedor de las drogas.

Ads

Puede interesarte

Con la información reunida, la Justicia autorizó los allanamientos en ambos domicilios y las requisas sobre los vehículos utilizados para la distribución. Constataron, además, que los investigados ya habían cumplido condenas por delitos similares.

Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 36 años y una mujer de 47, a quienes los trasladaron a unidades carcelarias y hoy serán indagados en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.

Ads

Puede interesarte