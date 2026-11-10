Con la llegada de la temporada de verano, Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas y también ofrece alternativas para quienes buscan disfrutar de la ciudad sin gastar grandes sumas de dinero. En este contexto, un hostel lanzó una convocatoria de voluntariado que permite acceder a alojamiento gratuito a cambio de 20 horas de colaboración semanales.

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La iniciativa fue difundida a través de Worldpackers, una plataforma internacional que conecta viajeros con establecimientos que ofrecen hospedaje a cambio de determinadas tareas. En este caso, la propuesta está orientada a personas interesadas en permanecer al menos tres semanas en la ciudad durante los meses de mayor movimiento turístico.

A diferencia de una contratación laboral tradicional, el intercambio no contempla el pago de un salario, sino una serie de beneficios destinados a reducir los costos de estadía. Los participantes seleccionados recibirán una cama en una habitación compartida, desayuno diario y acceso a las instalaciones del alojamiento.

Además, dispondrán de dos días libres por semana, que podrán aprovechar para recorrer las playas y los principales atractivos turísticos de Mar del Plata. El establecimiento también ofrece conexión a internet de alta velocidad, cocina equipada, descuentos en bebidas y fiestas, y entradas gratuitas para determinados eventos.

En cuanto a las responsabilidades, los voluntarios deberán participar en trabajos de mantenimiento, pintura, decoración y jardinería. La convocatoria también contempla tareas de carpintería, electricidad, plomería, albañilería y reparaciones generales.

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Otra de las actividades previstas consiste en la fabricación de muebles con materiales reciclados, además de la elaboración de murales y otras intervenciones artísticas destinadas a mejorar los espacios del hostel.

La búsqueda está dirigida a personas de entre 20 y 35 años, que cuenten con un nivel intermedio de español o inglés y tengan disponibilidad para permanecer un mínimo de tres semanas. Uno de los requisitos es que las postulaciones sean individuales, por lo que no se aceptan parejas ni grupos de dos personas.

Si bien el hospedaje y el desayuno están incluidos, los gastos de traslado, seguro de viaje, transporte interno y alimentación restante deberán ser afrontados por cada participante. Por este motivo, quienes estén interesados deberán evaluar los costos adicionales antes de confirmar su estadía.

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La convocatoria contempla la temporada de diciembre, enero y febrero, aunque la disponibilidad de plazas deberá verificarse al momento de realizar la solicitud.

Para postularse, los interesados deberán ingresar a Worldpackers, crear un perfil, contar con la membresía requerida por la plataforma y enviar su solicitud al establecimiento. Posteriormente, el anfitrión evaluará las postulaciones y determinará quiénes podrán participar de la experiencia.

De esta manera, la propuesta se presenta como una alternativa para pasar el verano en Mar del Plata con menores gastos de alojamiento, mediante un intercambio que combina tareas de colaboración, convivencia con otros viajeros y tiempo libre para disfrutar de la ciudad.

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