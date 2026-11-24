Este viernes comenzará el juicio oral y público en Mar del Plata de la “Causa Facio”, en la que se encuentran procesados varios acusados de encubrir los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal integrado por Roberto Fernando Minguillon, Nicolás Toselli y Matías Mancini. Las fiscales serán Laura Mazzaferri y Eugenia Montero.

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La acusación sostiene que el ex juez Carlos Augusto Facio, titular del Juzgado en lo Penal Nº2 de Dolores desde el 10 de agosto de 1976 hasta mediados de 1984, desvió la investigación sobre cuerpos hallados en la Costa Atlántica. A pesar de que estos presentaban signos de tortura y habría avalado la hipótesis de que eran personas ahogadas y permitido que se las enterrara sin identificar.

En el expediente también fueron procesados el ex médico policial Miguel Cabral, el entonces jefe de Catastro de General Lavalle Juan Domingo Montenegro y siete ex agentes bonaerenses: Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Alberto Martínez, Edgardo Emilio Luchetti, Mario Castronuovo y Francisco Enrique Aristegui.

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Por otro lado, la lectura del requerimiento de elevación de juicio continuará el 4 y el 18 de diciembre y las declaraciones testimoniales comenzarán en febrero después de la feria judicial.

Además, la Provincia informó que están previstos alrededor de 84 testigos, entre ellos bomberos y guardavidas de la época.

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Y a lo largo del debate, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires hará de querellante, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el abogado Pablo Llonto, investigará el encubrimiento y la responsabilidad por 14 homicidios perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina.

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Los cuerpos de las víctimas aparecieron en playas del Partido de la Costa, Villa Gesell y Pinamar entre 1976 y 1980. Fueron devueltos a la costa después de haber sido arrojados a través de los denominados “vuelos de la muerte”, método utilizado durante la represión ilegal.

Algunos de los cuerpos fueron identificados durante diferentes procesos judiciales, mientras que aún se investiga la existencia de otros inhumados en los cementerios de General Lavalle, Villa Gesell, General Madariaga y en lugares no identificados.

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Y durante los primeros días de 1979 las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Hebe Pavello de Mascia y Josefina de Noia iniciaron un habeas corpus ante el Juzgado en lo Penal Nº2 de Dolores para conocer detalles de los hallazgos, aunque nunca tuvieron respuestas.