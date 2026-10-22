La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei por el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal, luego de que trascendiera la cesión de hoteles del complejo a distintas entidades y sectores privados.

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La legisladora marplatense cuestionó la medida del Gobierno nacional y calificó al mandatario de “insensible”, en medio de una disputa que lleva varios meses por el destino de uno de los principales símbolos del turismo social argentino.

El conflicto se profundizó a partir de la decisión de la administración nacional de avanzar con un nuevo esquema de gestión para los establecimientos. Mientras el Ejecutivo plantea la participación privada como una alternativa para recuperar la infraestructura, Raverta sostiene que el complejo debe conservar su finalidad social y garantizar el acceso de trabajadores, jubilados y familias a las vacaciones.

En ese contexto, la senadora impulsó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires recupere la titularidad y administración de los inmuebles de Chapadmalal. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado bonaerense en septiembre, pese al rechazo del PRO y La Libertad Avanza.

La propuesta busca preservar el patrimonio histórico y social del predio, además de impedir que su explotación comercial excluya el turismo social. Por su parte, los sectores que respaldan la concesión privada argumentan que es necesario atraer inversiones para restaurar los edificios y reducir los costos de mantenimiento estatal.

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De esta manera, el futuro de los hoteles de Chapadmalal continúa en el centro de una disputa política sobre la administración del complejo y el modelo turístico que se pretende desarrollar en la región.