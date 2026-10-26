El equipo Rosas del Mar recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de General Pueyrredon por su participación en el IBCPC Participatory Dragon Boat Festival 2026, realizado del 24 al 30 de agosto en Aix-les-Bains, Francia, donde sus integrantes representaron a la Argentina.

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Durante el acto también se declaró de interés la presencia de la delegación local en el “1º Festival Remadoras-Rosa do Brasil – DragonBoat BCS”, que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en Natal, Brasil.

La ceremonia se desarrolló en el recinto por iniciativa de las concejalas Gaby Azcoitía y Vilma Baragiola, quienes destacaron el trabajo deportivo, social y de concientización que lleva adelante la asociación.

“Han transformado la incertidumbre en fortaleza, siendo ejemplo de no bajar los brazos”, expresó Azcoitía. Además, remarcó que la visibilidad del grupo contribuye a que otras personas tomen conciencia sobre la importancia de realizarse los controles médicos.

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Por su parte, Baragiola valoró el acompañamiento entre las integrantes y agradeció las actividades de difusión que realizan en la comunidad. “Es fundamental la contención y el acompañamiento que otorga el trabajo en equipo”, señaló.

Más de 40 mujeres unidas por el remo

La presidenta de la Asociación Civil Rosas del Mar, Mariana Gérez, recibió el Decreto Nº 180/26, que declara de interés la próxima participación en Brasil. Durante su intervención, contó que el grupo comenzó con pocas integrantes y que actualmente reúne a más de 40 mujeres.

“El remo es un deporte que nos hace bien no sólo en lo físico sino en lo emocional, porque requiere trabajo en equipo ya que la fuerza de una ayuda a la otra, siempre”, sostuvo.

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Gérez también destacó que la asociación brinda charlas en colegios, sociedades de fomento, empresas y otras instituciones. “Los controles a tiempo salvan vidas; ese es el mensaje que llevamos”, afirmó.

En representación de quienes viajaron a Francia, Karina Arias recibió la Resolución Nº 5.423/26 y compartió lo que significó la experiencia internacional.

“Hicimos un gran esfuerzo para ir. Fue increíble. Recibimos muchos elogios y reconocimientos allá. Generamos lazos y vivimos momentos hermosos”, relató. También destacó la oportunidad de conocer otras culturas y definió el encuentro como una experiencia “conmovedora y única”.

Una actividad que fortalece los vínculos

Rosas del Mar desarrolla sus entrenamientos en la Laguna de los Padres y forma parte del movimiento internacional de Bote Dragón para personas que atravesaron un cáncer de mama.

Esta iniciativa surgió en Canadá, impulsada por el doctor Don McKenzie, y se extendió a distintos países como un espacio de actividad física, acompañamiento e integración.

En Mar del Plata, la asociación combina la práctica deportiva con acciones de concientización sobre los controles médicos y el acompañamiento durante y después de los tratamientos. La coordinación y el esfuerzo colectivo que exige el Bote Dragón refuerzan los vínculos entre sus integrantes.

Con ese espíritu, una delegación de 20 remadoras viajará a Brasil en noviembre, para participar de un nuevo encuentro internacional.

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