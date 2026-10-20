En el marco de Octubre Rosa, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y Fundación Médica continúan impulsando acciones de concientización sobre el cáncer de mama. En esta oportunidad, el Dr. Atilio Bacigaluppi, jefe del Servicio de Ginecología del HPC (MP 93376), abordó la necesidad de consultar a tiempo y de facilitar el acceso a la atención médica.

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El especialista valoró las actividades de difusión realizadas durante octubre, aunque recordó que el cuidado de la salud debe sostenerse durante todo el año. También destacó que brindar información clara ayuda a disminuir los temores que, en algunos casos, retrasan la consulta.

La atención integral y los tiempos de respuesta

Bacigaluppi explicó que el abordaje de distintas especialidades dentro de una misma institución permite agilizar estudios, diagnósticos y tratamientos. En el HPC, señaló, la articulación entre ginecología, diagnóstico por imágenes, patología, mastología y oncología facilita la continuidad de la atención.

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“Se disminuyen los tiempos en que se hace todo, de que se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento, el seguimiento”, afirmó al describir los beneficios del trabajo multidisciplinario.

Según detalló, contar con estudios, historia clínica digital y profesionales interconectados contribuye a reducir las esperas y la incertidumbre de los pacientes.

Detectar a tiempo puede cambiar el pronóstico

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El médico señaló que, aunque no es posible evitar todos los casos de cáncer de mama, la detección precoz permite actuar antes y mejorar las posibilidades de tratamiento. También advirtió que el miedo puede llevar a postergar consultas incluso cuando se identifican cambios en las mamas.

“El tiempo es fundamental si lo detectamos antes”, expresó al subrayar la importancia de buscar atención médica ante cualquier inquietud.

Además, sostuvo que la difusión a través de los medios y las charlas con profesionales ayuda a que más personas se acerquen a los servicios de salud con información y menos temor.

Controles ginecológicos y evaluación individual

Al referirse a las recomendaciones para la población, Bacigaluppi destacó la importancia de los controles periódicos y explicó que los estudios deben indicarse de acuerdo con los antecedentes y factores de riesgo de cada paciente.

“La recomendación es que vaya el ginecólogo por lo menos una vez al año”, indicó. Agregó que en la consulta se realiza una evaluación ginecológica y mamaria, y se define el seguimiento más adecuado para cada persona.

También mencionó el autoexamen mamario como una herramienta para reconocer cambios, sin reemplazar la evaluación profesional, y recomendó consultar ante cualquier hallazgo que genere preocupación.

A través de esta iniciativa conjunta, El Marplatense, el Hospital Privado de Comunidad y Fundación Médica refuerzan el mensaje central de Octubre Rosa: informarse, realizar controles y consultar a tiempo.