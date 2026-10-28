La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) pondrá en marcha este jueves la 12.ª Feria de Trabajo y Empleo, una iniciativa que busca acercar a estudiantes y graduados a las oportunidades del mercado laboral.

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La feria virtual estará disponible desde las 8 del jueves 29 hasta las 12 del sábado 31 de octubre. En esta edición participarán 25 empresas de Mar del Plata y la zona, que difundirán puestos vacantes y propuestas de empleo.

La principal novedad será el uso, por primera vez, de la Plataforma de Intermediación Laboral de la Facultad, diseñada para vincular a estudiantes avanzados y graduados con empresas, organizaciones y consultoras. También permitirá acercar oportunidades de pasantías y formación continua.

La propuesta incluirá stands presenciales, asistencia para cargar currículums y charlas virtuales sobre inserción y desarrollo profesional.

La agenda de actividades

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La actividad comenzó hoy con la presentación de la nueva plataforma en el Aula Magna de la Facultad, a la vez que el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales (CECES) ofreció acompañamiento para el registro de usuarios y la carga de currículums.

El jueves, a las 8, comenzará la feria virtual. A las 17 se realizará la charla «Preparate para una entrevista laboral», junto con el Parque Industrial Mar del Plata-Batán y la consultora Off the Record.

El viernes 30, de 9 a 12.30, habrá stands presenciales en el hall de la Facultad. Ese mismo día, a las 17, se desarrollará la charla virtual «Turismo: tu título no tiene un solo destino», a cargo de Pezzati Viajes y con participación del EMTURyC.

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La programación llega después de otras actividades preparatorias, entre ellas el taller «Sacáte la foto para tu CV» y las charlas «Medios de comunicación e inserción laboral», con referentes de Canal 10, y «El mundo de las Finanzas y la IA», junto con Accenture.

La organización está a cargo de las secretarías de Extensión y de Vinculación con el Medio, el Centro de Graduados y el CECES.

Los interesados pueden participar a través de eco.mdp.edu.ar/empleo.