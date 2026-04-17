recorrido de colectivos

Desde mañana, cambian los recorridos de cuatro líneas de colectivos en el microcentro
Las modificaciones alcanzan a los ramales de las líneas 552 y 573, y a las líneas 551 y 553, con nuevas paradas en calles estratégicas del centro de la ciudad.
Las modificaciones alcanzan a los ramales de las líneas 552 y 573, y a las líneas 551 y 553, con nuevas paradas en calles estratégicas del centro de la ciudad.
Desde las 17:00 habrá restricciones en la zona de Plaza Colón por la tradicional cremá. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
Los cortes y modificaciones del recorrido de los colectivos arrancarán esta tarde.
Se verá afectada la zona de las playas del nortes y las moficicaciones están previstas desde la medianoche del viernes hasta la misma hora del lunes.