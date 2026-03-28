La Municipalidad informó que hoy a partir de las 17:00 se implementarán cortes de tránsito y desvíos en el transporte público en la zona de Plaza Colón, en el marco de la celebración de la tradicional cremá que dará cierre a la Semana Fallera Valenciana Marplatense.

Ads

Los cortes principales se realizarán en avenida Patricio Peralta Ramos y Las Heras, y en Lamadrid y Colón. Además, se prevén interrupciones alternativas en avenida Peralta Ramos y Alsina, y en Sarmiento y Colón.

Una vez iniciada la cremá, se sumarán cortes en Buenos Aires y Belgrano, y eventualmente en Colón y Buenos Aires para facilitar la desconcentración del público.

Ads

Puede interesarte

En cuanto al transporte público, múltiples líneas modificarán sus recorridos habituales. Las líneas 511, 512, 512B, 717, 715, 720, 531, 532, 533, 541, 543, 571, 591 y 593 circularán por Sarmiento, Gascón, Santa Fe y desde allí retomarán por Diagonal Alberdi.

Por su parte, las líneas 521 y 522 irán por Entre Ríos, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi, mientras que la línea 523 tomará por Tucumán, Alvarado, Lamadrid, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.

Ads

Las líneas 542, 551, 553 y 562 continuarán por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi, y las líneas 552 y 573 lo harán por Independencia, avenida Colón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.

Puede interesarte

Finalmente, la línea 581, en sentido sur a norte, circulará desde avenida Peralta Ramos y Alsina por esta última hasta Brown, luego por Santa Fe y Diagonal Alberdi.

Desde el Municipio recomendaron a conductores y usuarios del transporte público prever demoras y utilizar vías alternativas durante el desarrollo del evento.