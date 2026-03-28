cortes de calles

Por la Falla Valenciana, habrá cortes y cambios de recorrido en el transporte
Desde las 17:00 habrá restricciones en la zona de Plaza Colón por la tradicional cremá. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
Desde las 17:00 habrá restricciones en la zona de Plaza Colón por la tradicional cremá. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
Se recomienda evitar las zonas afectadas y tomar caminos alternativos.
La Municipalidad realizó la modificación con el objetivo de generar mejoras en la circulación vial de las ocho manzanas referenciadas.
Esta semana comenzaron a trabajar en Las Lilas y Primera Junta.
Buscan unificar los sentidos de circulación de las calles ubicadas en el sector de Ortega y Gasset, Joaquín V. González y las avenidas Constitución y Estrada. Se llevan a cabo el recambio de las señales viales.
Este domingo se llevará a cabo el acto que se enmarca en el 70º aniversario del Primer Triunfo Internacional del automovilista. La interrupción del tránsito será en una parte del sector costero de 9 a 12.