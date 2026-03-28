Por la Falla Valenciana, habrá cortes y cambios de recorrido en el transporte
Desde las 17:00 habrá restricciones en la zona de Plaza Colón por la tradicional cremá. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
Desde las 17:00 habrá restricciones en la zona de Plaza Colón por la tradicional cremá. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
La artista Ces Merlini brindó detalles de la cremà que se realizará este sábado en Plaza Colón como parte de la 72ª edición de la popular celebración.
La 65° Fiesta Fallera Valenciana tuvo este sábado la quema del "Político sin rostro". Frente a la Plaza Colón, miles de marplatenses se congregaron para ver la tradicional fiesta de la ciudad.
Con actividades que van desde un concurso de paellas, un festival artístico en el Teatro Colón, hasta el cierre con la tradicional Cremá de la Falla Valenciana, se desarrollará una nueva edición en la ciudad.