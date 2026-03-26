Sudestada de temblor, ese es el nombre del monumento fallero de este año, con el que la colectividad valenciana de Mar del Plata intentará exorcizar los dilemas contemporáneos que atraviesa la sociedad. Una pieza que, como señaló una de sus creadoras, la artista Ces Merlini, “trata justamente de reflejar y materializar, de representar este fenómeno natural en la ciudad”. El encendido, la popular cremà, se llevará a cabo este sábado en Plaza Colón.

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Los festejos de la 72ª Semana Fallera comenzarán desde las 20:00 y se contará con la presencia de la Guardia del Mar, la Banda del Ejército y distintas comunidades de Mar del Plata. También habrá pirotecnia únicamente lumínica, respetando la ley de pirotecnia cero, hasta la llegada de la cremà en la que se encenderá el monumento de 8 metros de altura por 12 metros de ancho creado por Merlini, junto a Agustín Quezada y Adrián José Más.

En diálogo con El Marplatense, Merlini explicó que el monumento fallero de este año busca reflejar un fenómeno característico de Mar del Plata: “Este año el título de la obra es Sudestada de temblor. Trata justamente de reflejar y materializar, de representar este fenómeno natural en la ciudad. Todos sabemos que esta tormenta, este momento meteorológico, es muy característico. También tomamos a los dioses griegos y tratamos de construir escenas de la vida cotidiana”.

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La artista detalló que el proyecto partió de la noción de la sudestada y de los problemas que genera en la ciudad. En ese sentido, explicó que la propuesta incorpora una dimensión simbólica a través de la mitología: “A partir de ahí, desembocamos en la figura de un dios griego que representa estos vientos y esta tormenta, y fuimos un poco más allá: los dioses con sus caprichos y su voluntad, haciendo y deshaciendo lo que quieren, y nosotros, los mortales, en el medio, viendo cómo podemos salir adelante”.

En cuanto al mensaje de la obra, sostuvo que apunta a una reflexión sobre la adversidad. “Se trata de ver cómo atravesar esta tormenta, cómo enfrentar problemas que nos superan, que están más allá de nuestro control, que nos cambian el día, y cómo salir adelante, cómo superarlos. Ese es, en definitiva, el mensaje de la falla de este año”, agregó.

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Por último, Merlini señaló que decidió incluir nuevamente un buzón, resignificado en esta edición: “Quise incluir, al igual que en años anteriores, un buzón, este año representado con el muñeco del Caballo de Troya, para que las personas puedan acercarse y dejar una nota, una carta o algo de lo que quieran desprenderse, algo que deje de afectarles. Y poder realizar una especie de purificación a través del fuego, que es el origen de esta tradicional cremà”.