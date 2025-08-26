Con motivo del Enduro del Invierno que se desarrollará este fin de semana en Mar del Plata, desde la Dirección de Tránsito dispusieron cortes desde las 00:00 del viernes hasta las 00:00 del lunes en las intersecciones de Patricio Peralta Ramos y Libertad; Patricio Peralta Ramos e Ituzaingó; Independencia e Ituzaingó; Necochea y Salta; Brandsen y Salta; French y Jujuy; Jujuy y Berutti; 20 de Septiembre y Río Negro; y Santa Cruz y España.



Al mismo tiempo, las interrupciones de la zona norte se realizarán en Charlone y Strobel; Rejón y Liniers; Juan A. Peña y Rocha; Falkner y Charlone; Falkner y Liniers; Cardiel y Liniers; Concepción Arenal y Gutiérrez; Valencia y Gutiérrez; Lopéz de Gomara y Gutiérrez; Florisbelo Acosta y Dardo Rocha; Constitución y Derqui; y ⁠Acceso Norte y Gutiérrez.

Por otro lado, las líneas 221 y 581 en sentido norte - sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, irán por la última calle mencionada, su continuación Guido, Libertad hasta Salta, y Balcarce, y luego seguirán su recorrido habitual, mientras que en sentido sur - norte, el recorrido será por Hipólito Yrigoyen, Libertad, San Juan y su continuación Patagones hasta Constitución, y retomará su camino natural.

En tanto, la línea 555 en sentido norte - sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, irá por esa última calle, su continuación Guido, Libertad y luego Independencia, siguiendo su recorrido habitual, y en sentido contrario irá por Independencia hasta 11 de Septiembre, luego tomará Catamarca, Libertad, San Juan y su continuación Patagones hasta Constitución, para volver a hacer el viaje acostumbrado.

Por último, la línea 553 en sentido norte-sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, solo registrará el cambio de que viajará por Gutiérrez.

Estas modificaciones responden a que los próximos sábado 30 y domingo 31 de agosto, las playas del norte serán escenario de una nueva edición del Enduro del Invierno (EDI) que consolida a Mar del Plata como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

Con un circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena, la ciudad volverá a reunir a más de 500 de los mejores pilotos del mundo. Entre ellos, campeones internacionales y referentes del off-road desplegarán su destreza frente a miles de espectadores locales y visitantes.

El EDI 2025 trasciende lo estrictamente deportivo para transformarse en una verdadera fiesta turística y cultural que incluirá un completo paseo gastronómico y contará con una gran feria de emprendedores marplatenses.

Además de la acción en pista, en el evento se podrá disfrutar de las espectaculares acrobacias del show de freestyle de Monster Energy y, por supuesto, no faltará la música: en ambas fechas musicalizará DJ Jefa mientras que el cierre del sábado estará a cargo de J Rei y, el del domingo, de Valentino Merlo.

Pero esto no es todo: el Enduro del Invierno 2025 entrará en la historia por ser fecha oficial del FIM Sand Races World Championship (el campeonato mundial de carreras sobre arena). Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos competirán en un entorno de altísimo nivel y, por ello, la carrera será transmitida por Fox Sports para Latinoamérica y en vivo y gratis por YouTube, donde en 2024 se conectaron más de 130.000 espectadores, que disfrutaron de nuestra ciudad desde diferentes puntos del continente.