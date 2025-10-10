Impulsan licitación para otro balneario en la zona sur marplatense
Se trata de la Unidad Turística Fiscal denominada Camping Municipal. Está ubicada en el km 1 del Paseo Costanero Sur Arturo Illia.
Se trata de la Unidad Turística Fiscal denominada Camping Municipal. Está ubicada en el km 1 del Paseo Costanero Sur Arturo Illia.
El contrato original de la Unidad Turística Fiscal Playa Rejón/Strobel finalizó hace más de un año y el Ejecutivo local valoró el cumplimiento de la firma Pridemax SA.
El jefe de sección de Punta Mogotes, Germán Corso, explicó el particular fenómeno que se dio esta semana en algunas playas de la ciudad.
"Esta propuesta tiene como eje principal la promoción de un turismo responsable, que respete el entorno natural costero y contribuya a la conservación del ecosistema marino y terrestre”, indicaron desde el Ejecutivo.